فرنسا.. خفض غرامة شركة "آبل" البالغة مليار دولار

أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية خفض الغرامة القياسية البالغة 1.1 مليار يورو المفروضة على شركة "آبل" في فرنسا عام 2020 لانتهاكها قواعد المنافسة، إلى 371.6 مليون يورو.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشركة الأمريكية إنها لا توافق على هذا القرار و"تعتبر أن الغرامة يجب أن تلغى بالكامل"، كما يخطط محامو شركة "آبل" لتقديم شكوى إلى محكمة النقض.

واتخذت هيئة المنافسة الفرنسية في عام 2020، قرار بفرض غرامة مالية على شركة "آبل"، وكشفت عن تواطؤ بين الشركة واثنين من عملائها بالجملة لعدم التنافس مع بعضهم البعض ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض.

وأضافت الإدارة أن ما يسمى بالموزعين المتميزين المستقلين وجدوا أنفسهم في موقف أدى فيه خفض أسعار المنتجات إلى مخاطر جسيمة.

ووفقا لهيئة المنافسة، "أساءت آبل التبعية الاقتصادية لهؤلاء الموزعين المتميزين من خلال إخضاعهم لشروط تجارية غير عادلة وغير مواتية مقارنة بشبكتها من الموزعين المدمجين."

المصدر: تاس