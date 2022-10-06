مدفيديف: 9 دوائر من حجيم العقوبات الأوروبية فشلت في "تمزيق" اقتصاد روسيا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف العقوبات الأوروبية بدوائر الجحيم التي رسمها الغرب حول نفسه، حيث فشل في تمزيق الاقتصاد الروسي كما كان يتمنى عبر العقوبات.

وكتب مدفيديف على حسابه في تطبيق تيليغرام: "تشهد "العقوبات الجهنمية" جولتها الثامنة كما تعلمون، هناك تسع دوائر في الجحيم، لذلك لا تزال هناك احتياطيات، دع أعداءنا يواصلون شيطنتهم. بعد كل شيء، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن عبور هذه الدوائر دون الكثير من الإضرار بالنسبة لهم لا معنى له وباهظ الثمن".

كما اعتبر مدفيديف أن الغرب فشل مرة أخرى في "تمزيق" الاقتصاد الروسي، لافتا إلى أن "الأمر الرئيسي هو أن روسيا لديها هامش الأمان الضروري، وجميع الفرص لمزيد من التطور".

المصدر: نوفوستي