الجيش الكوري الجنوبي يعتذر على فشل إطلاق صاروخ باليستي أثار ذعر المواطنين

اعتذر رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي كيم سونغ كيوم، على الإطلاق الفاشل لصاروخ باليستي سقط على بعد 700 متر من مبنى سكني دون أن ينفجر.

ويوم الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية كورية جنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية.

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وكان على الصواريخ أن تصيب أهدافا في بحر اليابان لكن أحدها طار في الاتجاه المعاكس إلى الغرب، وسقط رأسه الحربي على ملعبلغولف.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن كيم قوله: "أنا آسف جدا لأن (الجيش) تسبب في مخاوف السكان المحليين والشعب".

وأفادت وكالة الأنباء أن الرأس الحربي لم ينفجر بسبب جهاز أمان، مضيفة أنه وفقا للتقييم المبكر لوكالة التنمية الدفاعية، تسبب في الحادث عيب في جهاز تحكم.

جاء ذلك مع تواصل اختبارات الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية والتي حلق بعضها فوق اليابان، على مدار الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي زاد من التوترات في المنطقة وأثار ردود فعل غاضبة من كوريا الجنوبية واليابان وقوى غربية.

المصدر: وكالات