المفوضية الأوروبية: المشاريع المهمة لدول ثالثة قد تعفى مؤقتا من سقف أسعار النفط الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن المشاريع المهمة لأمن الطاقة في دول ثالثة قد تعفى مؤقتا من قيود أسعار النفط الروسي.

وقال المفوضية في بيانها: "يمكن استثناء بعض المشاريع المهمة لأمن الطاقة في بلدان ثالثة معينة من سقف الأسعار. وينبغي أن يكون هذا الإعفاء محدودا من ناحية الوقت. ويمكن تمديده إذا ما تم تبرير ذلك باحتياجات أمن الطاقة لبلدان ثالثة".

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ونشر الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر.

وتحتوي الوثيقة، من بين أمور أخرى، على أساس لتحديد سقف سعر النفط الروسي ونقله عن طريق البحر، في الوقت نفسه، يحظر نقل الوقود فوق هذا السعر، وسيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، يبدأ الحظر المفروض على توريد المنتجات النفطية الأكثر تكلفة من المستوى المحدد اعتبارا من 5 فبراير.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.

المصدر: إنترفاكس