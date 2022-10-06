 
مباشر

إستونيا: أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا توشك على النفاد

أخبار العالم

إستونيا: أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا توشك على النفاد
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txiw

أكدت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس قبل انعقاد القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ، أن أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا توشك على النفاد.  

وأضافت أن وحدتنا الأوروبية لن تنهار لكن وسائل الضغط المتاحة بين أيدينا قلت ومع ذلك علينا أن نستمر في ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا حتى توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وصادق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا والتي اشتملت على عقوبات اقتصادية وعقوبات ضد الأفراد الذين شاركوا في تنظيم استفتاءات الانضمام إلى روسيا في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وأفراد من وزارة الدفاع الروسية وكذلك تم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا