إستونيا: أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا توشك على النفاد

أكدت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس قبل انعقاد القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ، أن أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا توشك على النفاد.

وأضافت أن وحدتنا الأوروبية لن تنهار لكن وسائل الضغط المتاحة بين أيدينا قلت ومع ذلك علينا أن نستمر في ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا حتى توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وصادق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا والتي اشتملت على عقوبات اقتصادية وعقوبات ضد الأفراد الذين شاركوا في تنظيم استفتاءات الانضمام إلى روسيا في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وأفراد من وزارة الدفاع الروسية وكذلك تم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

المصدر: RT