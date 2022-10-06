الاتحاد الأوروبي: سنأخذ في عين الاعتبار جدوى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيأخذ في عين الاعتبار جدوى قراره لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، حسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ووفقا للوثيقة: "عند اتخاذ فرض سقف على أسعار النفط، سيأخذ مجلس الاتحاد الأوروبي في الاعتبار فعالية هذا الإجراء فيما يتعلق بالنتائج المرجوة والمشاركة الدولية في هذه الآلية، فضلا عن عواقبه المحتملة على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا اقتصادية جديدة وقوائم موسعة للعقوبات الشخصية.

وبين العقوبات، تبنّي إطار تشريعي لتحديد السقف السعري للنقل البحري للنفط الروسي، ومن المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 ديسمبر للنفط، وفي 5 فبراير 2023 للمنتجات النفطية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لوضع سقف أسعار للنفط الروسي بشكل مستقل، بل سيستخدم المستوى الذي ستوافق عليه دول مجموعة السبع بشكل مبدئي.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يفترض أنه في كل مرة، لتحديد سقف السعر في الاتحاد الأوروبي، يصدر تفويض عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع، وهذا يعني أن أي دولة في الاتحاد يمكنها استخدام حق النقض، ما قد يجعل هذا القرار حبرا على ورق بعد موقف هنغاريا، وبلغاريا التي تطالب باستثناءات لها لاستيراد المحروقات من روسيا.

المصدر: نوفوستي