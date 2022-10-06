الجيش الإسرائيلي يبرئ نفسه من مقتل الصبي الفلسطيني ريان

برأ الجيش الإسرائيلي نفسه، يوم الخميس، من ارتكاب أي مخالفة في وفاة صبي فلسطيني (7 أعوام) والذي تقول أسرته إنه مات خوفا بعد مواجهة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبوا جميعا بفتح تحقيق في وفاة الطفل ريان سليمان، التلميذ بالصف الثاني من التعليم الأساسي، التي أصبحت أحدث صاعقة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث ينحي الفلسطينيون الغاضبون باللائمة على إسرائيل في وفاته الأسبوع الماضي.

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وأفاد والدا ريان بأن الجنود الإسرائيليين طاردوه وهو في طريقه إلى المنزل عائدا من المدرسة، وأنه انهار عندما ظهر الجنود في منزلهم ببلدة تقوع الفلسطينية، وقالوا إنه فقد وعيه بعد أن استجوبت القوات والده وهددت ريان وإخوته بالاعتقال.

وقال الأطباء الذين أشرفوا على حالة ريان في المستشفى، إن الفحص الأولي أظهر أن الطفل أصيب بسكتة قلبية ناجمة عما يمكن وصفها بنوبة هلع شديدة.

وقال مستشفى فلسطيني إنه أجرى تشريحا لجثمان الطفل، لكن النتائج لم تعلن بعد.

وأغلقت إسرائيل تحقيقها في وفاة ريان يوم الخميس، نافية وقوع أي عنف في المواجهة بين الجنود الإسرائيليين وأسرة ريان، وقالت إن الجنود تصرفوا كما هو متوقع، مع الالتزام بالقيم الخاصة بالجيش.

وقال الجيش في التحقيق الذي أجراه في مقتل ريان، إن أحد قادة الجنود فتش عدة منازل في تقوع بحثا عن مشتبهين فروا بعد رشق سائقي السيارات بالحجارة، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الجندي استدعى والد ريان مع طفليه إلى باب منزلهم، للاستجواب الخميس الماضي، واصفا اللقاء بأنه محادثة جرت بطريقة محترمة، دون أي شكل من أشكال الاتصال الجسدي ودون استخدام العنف اللفظي ولا الجسدي بالتأكيد.

كما أوضح الجيش أن القوات شاهدت الأب بعد ذلك في سيارة حاملا ابنه، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على تعرض ريان لأضرار جسدية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وجاءت وفاة ريان في خضم تصاعد العنف بالضفة الغربية، علما أن الجيش الإسرائيلي يشن مداهمات اعتقال كل ليلة تقريبا، منذ سلسلة هجمات فلسطينية مميتة في إسرائيل الربيع الماضي.

وأسفرت المداهمات عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني هذا العام، في أعلى حصيلة ضحايا تسجل منذ سبع سنوات.

المصدر: أ ب