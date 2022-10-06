النمسا وهنغاريا تعتزمان مساعدة صربيا لكبح عبور المهاجرين

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو، إن بلاده والنمسا تعتزمان مساعدة صربيا في الحد من عبور المهاجرين حدودها الجنوبية.

وتحدث زيجارتو عما وصفه بـ "انفجار" في عدد الأشخاص الذين يدخلون الدول الأوروبية دون تصريحات في الأشهر الأخيرة.

وعقب اجتماع ضم وفودا من الدول الثلاث في بلغراد، قال وزير الخارجية الهنغاري إن بلاده والنمسا ستزودان صربيا بالمعدات والأفراد لتأمين حدودها مع مقدونيا الشمالية بشكل أفضل.

ونقلت وسائل الإعلام الصربية عن زيجارتو، أن "من مصلحتنا المشتركة تحريك خط الدفاع باتجاه الجنوب ولهذا السبب وافقنا على توحيد الجهود".

وأضاف: "حدث انفجار في عدد المهاجرين، ويمكن مقارنته بالفعل بعام 2015"، عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا.

جاء اجتماع اليوم بعد لقاء بين زعماء النمسا وهنغاريا وصربيا في وقت سابق من الأسبوع بشأن تطوير استراتيجية مشتركة للحد من الهجرة.

يشار إلى أن المهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط الذين تمكنوا من الوصول إلى اليونان من تركيا، ينتقلون شمالا على طول ما يسمى بطريق البلقان باتجاه مقدونيا الشمالية ثم إلى صربيا قبل الوصول إلى حدود عضوي الاتحاد الأوروبي هنغاريا أو كرواتيا.

وفي تلك الرحلات الطويلة والخطيرة في كثير من الأحيان، طافت جثث وسط حطام في المياه قبالة جزيرة يونانية يوم الخميس مع ارتفاع عدد القتلى من جراء غرق زورقين للمهاجرين إلى 21 في الأقل، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

يذكر أن هنغاريا أقامت سياجا على حدودها مع صربيا عام 2016 لوقف عمليات العبور غير القانونية، وواجهت انتقادات بسبب سياساتها المناهضة للهجرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"