"التلغراف": بايدن يشعر بإهانة شديدة بعد الضربة الروسية الجديدة

اعتبرت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشعر بالإهانة الشديدة بعد قرار دول "أوبك" وروسيا خفض إنتاج النفط بشكل حاد.

ووفقا لبن مارلو، في الصحيفة فإن هذه الخطوة تدل على تدهور العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة وتعزيز علاقات المملكة مع روسيا.

وأشار إلى أن "الاتفاق على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا إذلال عميق لجو بايدن، الذي سافر إلى جدة في بداية العام ليطلب شخصيا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عكس ذلك".

ويشير المقال إلى أن الخبراء لا يستطيعون حتى الآن تحديد تأثير مثل هذه الخطوة، ولاسيما بالنظر إلى أن البيت الأبيض قد يرد بإجراءات مضادة، مضيفا إلى أنه من الواضح أن دول أوبك قد عارضت التحالف الغربي.

المصدر:نوفوستي