الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على لجنة الانتخابات المركزية بروسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ضمن قائمة العقوبات التي أعلنها اليوم، على خلفية الاستفتاءات في دونباس.

ووفقا لبيان الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن لجنة الانتخابات المركزية الروسية مسؤولة عن تنظيم الاستفتاءات في جمهوريات دونباس، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وذكر البيان: "إن لجنة الانتخابات المركزية مسؤولة عن دعم وتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تقوض أو تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وفي 30 سبتمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات بشأن انضمام هذه المناطق إلى روسيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط.

المصدر: RT