طبيب يكشف حقيقة "الأسنان الذهبية" التي زعمت كييف أنها لجنودها

أكد طبيب أسنان في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، أن صندوق الأسنان "الذهبية" التي زعمت كييف أنها لجنودها واقتلعت منهم تحت التعذيب، قد سرقت من عيادته واقتلعها من مرضاه خلال 30 عاما.

وقال طبيب الأسنان لصحيفة بيلد الألمانية، معلقا على الصورة التي تم نشرها في وسائل الإعلام: "هذه الأسنان تشبه تلك التي كانت في مجموعتي والتي تم نهبها".

ودعما لنسخته، عرض طبيب الأسنان على المراسلين بقية مجموعته.

وأوضح أن الأسنان ليست من الذهب بل من الفولاذ المقاوم للصدأ وأنها سرقت لاعتقادهم أنها من الذهب، وأكد أنه طبيب الأسنان الوحيد في القرية، وتلك الأسنان تخص مجموعته.

وأوضح أنه على مدار 30 عاما من الممارسة قلع عشرات الآلاف من الأسنان، وفي الصور التي تم توزيعها عبر مواقع الإنترنت، لم يكن سوى جزء صغير منها.

وفي وقت سابق، نشرت نائبة البرلمان الأوكراني إيرينا جيراشينك صورة لصندوق مليئ بالأضراس "الذهبية" تم العثور عليه في قرية بيسكي رادكوفسكي في منطقة إيزيوم بخاركوف.

وزعمت أن ذلك تأكيد على وجود "غرف التعذيب التي يستخدمها الجيش الروسي لاستجواب الجنود الأوكران".

المصدر: نوفوستي