اعتبرت صحيفة Advance الكرواتية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوقيعه مرسوما يرفض بموجبه أي مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد جعل أوروبا برمتها رهينة لذلك.

وكشف مؤلف المقالة دي ماريانوفيتش أن هذه خطوة مقلقة وعدوانية من جانب السلطات الأوكرانية.

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واعتبر أن زيلينسكي بهذه الطريقة "يغلق عمدا الباب أمام أي نوع من المفاوضات".

وأشار إلى أن زيلينسكي ليس له الحق في احتجاز أوروبا بأكملها كرهينة.

وأردف أنه "يجب فهم ما يلي بوضوح: سيفضل العالم دائما أوكرانيا المهزومة على الهولوكوست النووي".

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا بأنه موقف خاطئ.

المصدر: RT