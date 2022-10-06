تقرير: مشروع "مقاطع فيديو بلغات مختلفة" يتجاوز المحاولات الغربية لحظر RT

كشف تقرير صادر عن شركة التحليلات الإلكترونية الأمريكية Nisos، أن مشروع "مقاطع فيديو بلغات مختلفة" يتحايل بشكل فعال على المحاولات الغربية لحظر RT.

وأشار معدّو التقرير إلى أنه لا توجد شعارات على الفيديو، لذلك من المستحيل اعتبارها أنها لـRT.

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وتنشر القناة مقاطع فيديو بـ18 لغة حول ما يحدث في منطقة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكشف المحللون أن المشاهد تنتشر من قبل المستخدمين على مواقع مثل Gab وGettr وTruth Social (الشبكة الاجتماعية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) وتويتر، حيث يتم تسجيل أكبر نشاط.

وقالت باتريشيا بيلي، كبيرة المحللين في نيسوس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن "عبقرية هذا النهج هو أنه يمكن تحميل الفيديو مباشرة من تيلغرام، مما يمحو الأثر الذي يحاول الباحثون اتباعه".

وبدأ مشروع "مقاطع فيديو بلغات مختلفة" في مايو وأعلنت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان إطلاق المشروع عبر القنوات الفدرالية الروسية.

المصدر: RT