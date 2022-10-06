غانتس يصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لكافة السيناريوهات

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس، إن الوزير بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات.

وذكر المكتب أن غانتس أجرى اليوم تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس مديرية عمليات الجيش.

وأضاف أنه وفي ضوء تطورات مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان، وجه الوزير غانتس خلال التقييم، المؤسسة الدفاعية للاستعداد لأي سيناريو تتصاعد فيه التوترات في الساحة الشمالية.

وأشار البيان إلى أن غانتس أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد الدفاعي والهجومي.

المصدر: RT + وكالات