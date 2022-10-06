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روغوف: مرتزقة من 30 دولة موجودون في مدينة زابوروجيه الخاضعة لقوات كييف

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روغوف: مرتزقة من 30 دولة موجودون في مدينة زابوروجيه الخاضعة لقوات كييف
RT
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أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، عن تمركز مرتزقة من أكثر من 30 دولة في مدينة زابوروجيه، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

وقال روغوف: "فقط في مدينة زابوروجيه يوجد الآن مقاتلون من أكثر من 30 دولة".

وأضاف أن هناك آلاف البولنديين في مقاطعة زابوروجيه وحدها.

وتابع: "يمكن من خلال اعتراض أجهزة الراديو والاتصالات اللاسلكية معرفة أن البريطانيين يتخذون جميع القرارات العسكرية".

المصدر: تاس

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