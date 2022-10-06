"يونهاب": 12 مقاتلة كورية شمالية تحلق في تشكيلات وتجري تدريبات على إطلاق النار

ذكرت وكالة "يونهاب" أن 12 مقاتلة كورية شمالية حلقت في تشكيلات جوية مرجحة أنها أجرت تدريبات على إطلاق النار ردا على التدريبات العسكرية الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة، قامت المجموعة المكونة من ثماني طائرات مقاتلة وأربع قاذفات قنابل بالتحليق في تشكيلات شمال الحدود الجوية بين الكوريتين في حوالي الساعة 2 ظهرا، ويعتقد أنها أجرت تدريبات على إطلاق النار، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه تم إرسال حوالي 30 طائرة مقاتلة كورية جنوبية على الفور إلى المنطقة في رد ساحق على التشكيلات الشمالية، وهي خطوة لم يحدث مثلها خلال العام الماضي.

وقد أرسلت القوات الجوية لكوريا الجنوبية طائراتها إلى المنطقة بينما تحركت المقاتلات الكورية الشمالية جنوب خط الاستطلاع الخاص، الذي رسمته سيئول شمال الحدود بين الكوريتين لأغراض أمنية.

وجاءت "الخطوة الاستفزازية" لكوريا الشمالية بعد أن أجرت سيئول وواشنطن مؤخرا تدريبات جوية وبرية وبحرية ردا على سلسلة من الإطلاق الصاروخية لكوريا الشمالية، بحسب "يونهاب".

وفي أعقاب إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى من قبل كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة تم فيها إطلاق قنبلتين دقيقتين من طراز "JADAM" من مقاتلة "F-15K" الكورية الجنوبية. كما تم إطلاق ما مجموعه 4 صواريخ أرض-أرض في اتجاه البحر الشرقي في تلك المناورات.

وبالاضافة إلى ذلك، عادت حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى البحر الشرقي يوم الأربعاء لإجراء تدريبات بحرية ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: يونهاب