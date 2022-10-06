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زاخاروفا: روسيا تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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زاخاروفا: روسيا تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تراقب باهتمام تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية.

وأضافت زاخاروفا: "نحن نتابع عن كثب وباهتمام تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ونرى أن الوضع هناك لا يزال متوترا - على خلفية إجراء واشنطن وسيئول أول مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق منذ عام 2017".

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وتابعت زاخاروفا القول: "نحن على قناعة تامة بأنه لا يمكن حل مجمل مشاكل المنطقة إلا من خلال إنشاء نظام سلام في شمال شرق آسيا، يتم من خلاله مراعاة القلق المشروع من جانب جميع الأطراف المعنية وتوفير الضمانات الأمنية".

ونوهت زاخاروفا بأن موسكو، تؤيد "استئناف العملية السياسية والدبلوماسية في أقرب وقت ممكن بهدف تشكيل مثل هذه الآلية".

المصدر: نوفوستي

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