الجيش الإسرائيلي في ذكرى "حرب أكتوبر": فتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمناسبة ذكرى حرب "أكتوبر 1973" إنها فتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية، في حين دعا رئيس الوزراء إلى الاستعداد لأي تهديد خارجي.

وأضاف أفيخاي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحرب التي بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي وفتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية".

ولفت إلى أنه في مثل هذا اليوم عام 1973 اندلعت نيران حرب يوم الغفران، في أقدس أيام إسرائيل، وهو "يوم الغفران".

#السادس_من_أكتوبر: الحرب التي بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي وفتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية.

في مثل هذا اليوم عام 1973 اندلعت نيران حرب يوم الغفران. إسرائيل بوغتت في أقدس أيامها، يوم الغفران، وكانت هنالك مفاجأة كبرى. pic.twitter.com/J3BzyHFkcP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2022

من جهته قال يائير لبيد، في جبل هرتسل بالقدس، كلمة أمام مراسم تأبين جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في حرب يوم الغفران. "يجب أن نكون مستعدين لأي تهديد خارجي، ويجب أن نستعد معا. إذا سمحنا لأنفسنا بالانقسام في أوقات الهدوء النسبي، فلن نعرف كيف نقف معًا في أوقات الحرب".

وتابع قائلا: "يجب أن يعرف أعداؤنا أن المجتمع الإسرائيلي أقوى من أي خلاف، وأن قوة إسرائيل هي قوة الوحدة، وأنه في الحياة أو في الموت، لن ينجح أحد في تقسيمنا".

المصدر: RT