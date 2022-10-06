الأمن السويدي يكشف عن أول مشاهداته لمسرح واقعة تفجير السيل الشمالي

قالت شرطة الأمن السويدية (SAPO)، إن الشكوك ازدادت حول حدوث عمل تخريبي استهدف خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي-1"، و"السيل الشمالي-2"، وذلك بعد إنجاز تفتيش مسرح الجريمة.

وأشارت الشرطة في بيانها اليوم، إلى أن التفجيرات تسببت بأضرار كبيرة لخطوط نقل الغاز.

وأضاف البيان: "بعد فحص مسرح الجريمة، بات بمقدور شرطة الأمن تأكيد وقوع انفجارات في خطوط الأنابيب السيل الشمالي-1 والسيل الشمالي-2 في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويد، مما تسبب في أضرار جسيمة لهذه الخطوط".

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ونوهت شرطة الأمن السويدية بأنها تجري تحقيات أولية في الحادث تحت قيادة مكتب المدعي العام لمديرية الأمن القومي. وأشارت إلى أنه بعد إنجاز عملية فحص مسرح الجريمة، أوعز المدعي العام برفع الطوق الذي كان مفروضا على مكان الحادث.

المصدر: تاس