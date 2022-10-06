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زاخاروفا: شركات خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الصناعية التي تقدمها واشنطن لكييف

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زاخاروفا: شركات خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الصناعية التي تقدمها واشنطن لكييف
Sputnik
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كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن شركات أمريكية وأوروبية خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الصناعية التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية في موسكو اليوم الخميس: "الأمريكيون يعترفون صراحة بأنهم ينقلون بيانات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية إلى قيادة القوات الأوكرانية في الوقت الفعلي تقريبا، ويشاركون في التخطيط للعمليات العسكرية".

وأضافت أن "شركات أمريكية وأوروبية خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الصناعية لمصلحة كييف".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن الدعم الغربي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وقالت: "مثل هذا الدعم المفتوح وواسع النطاق الذي يقدمه الغرب لنظام كييف، يؤدي إلى إطالة الأعمال العدائية ويدفع نظام كييف إلى ارتكاب جرائم".

وأشارت المتحدثة إلى أن "الدول الغربية لا تتوقف عن ضخ أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الهجومية، كما أنها تدرب مقاتليها في قواعد الناتو بأوروبا".

وأضافت: "بالطبع، الولايات المتحدة وبريطانيا نشيطتان بشكل خاص"، مشيرة إلى أن البريطانيين دربوا مؤخرا عدة آلاف من المسلحين الأوكرانيين، وشارك في عملية تدريبهم مدربون عسكريون من كندا وبولندا ونيوزيلندا أيضا.

المصدر: "نوفوستي"

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