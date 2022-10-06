بيسكوف يعلق على تصريحات ماسك بخصوص شرق أوكرانيا

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك بأن سكان المناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث يشكل الروس الأغلبية، يفضلون روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين ما إذا كان بيان ماسك يمكن أن يؤثر على الرأي العام والقوى السياسية، "(تصريحه) بيان للواقع .. هذه هي الحقيقة وهذا هو الوضع الحقيقي للأمور.. وفي الواقع، في شرق أوكرانيا، منذ زمن بعيد، عاش فيها سكان يتحدثون باللغة الروسية".

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وتابع قائلا: "( أناس مثل ماسك) توصلوا بأنفسهم إلى هذا الاستنتاج ويؤكدونه. أنا أقبل (هذا الطرح) إذ أن هنالك أناس (يطلقون تصريحات مثل ماسك) ليسوا بالعدد القليل".

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قد غرد مساء الأربعاء عبر حسابه على "تويتر"، بأن الروس يشكلون الأغلبية في عدد من المناطق الشرقية في أوكرانيا، وهم يفضلون العيش مع روسيا.

المصدر: نوفوستي