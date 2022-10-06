زاخاروفا: الغرب يدرب الآن عسكريين أوكرانيين مثلما درب مسلحين نفذوا انقلاب 2014

لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أوجه التشابه بين قيام الغرب بتدريب عناصر الجيش الأوكراني حاليا وتدريب المسلحين الذين نفذوا انقلاب "الميدان" عام 2014.

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وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "قام البريطانيون مؤخرا بتدريب عدة آلاف من المسلحين الأوكرانيين، وشارك في ذلك مدربون عسكريون من كندا وبولندا ونيوزيلندا ودول غربية أخرى أيضا".

وتابعت: "على نفس المنوال بالضبط دربوا المسلحين الذين نفذوا باستخدام القوة انقلابا مخالفا للدستور في "الميدان"، بدأ ينضج عام 2013 وتم تنفيذه عام 2014. ثم حاولوا تصوير المتطرفين المدربين على أنهم "مجتمع مدني".

المصدر: RT