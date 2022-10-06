صحفيون ألمان يفضحون تزييفا آخر لكييف

بعد أن قدمت الدعاية الأوكرانية علبة من الأسنان الذهبية كـ "دليل على جرائم" القوات المسلحة الروسية، التي "تنزع تلك الأسنان من الموتى"، كشف مراسلو صحيفة "بيلد" سر هذا الافتراء.

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وقد اكتشف المراسلون الألمان أن تيجان الأسنان الذهبية تخص طبيب أسنان محلي في قرية "بيسكي رادوفسكي" بمنطقة خاركوف، حيث سأله الصحفيون عما إذا كان من الممكن أن تكون تلك التيجان ملكا للقتلى، أجاب الطبيب: "يا إلهي، كلا! إنها لأناس عالجتهم لسنوات طويلة، ثم أزلتها لأنها كانت سيئة".

وكان رئيس إدارة التحقيقات بمنطقة خاركوف، سيرغي بولفينوف، قد نشر في صفحته على موقع "تويتر" صورا لتيجان أسنان ذهبية، وادعى في منشوره بأن صرخات كانت تسمع في قرية "بيسكي رادوفسكي"، هو ما يدل، على حد تعبيره، على أن "الجيش الروسي مارس التعذيب هناك"، ثم استنتج أن صندوق تيجان الأسنان الذهبية دليل على ذلك، وقد دعمت هذا المنشور وزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: بيلد