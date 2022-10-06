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روغوف: مدير زابوروجيه الكهروذرية السابق أبلغ أوكرانيا بقدرة المحطة على تحمل الإغراق

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روغوف: مدير زابوروجيه الكهروذرية السابق أبلغ أوكرانيا بقدرة المحطة على تحمل الإغراق
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن الهيئات الأمنية المختصة في أوكرانيا، طلبت من المدير السابق للمحطة الكهروذرية معلومات عن مدى قدرة المحطة على مقاومة الإغراق.  

وأضاف روغوف، خلال رده على سؤال حول هل قدم مدير المحطة السابق معلومات للجانب الأوكراني: "هذا صحيح تماما. كان هناك سؤال مباشر [له من الجانب الأوكراني]. موراشوف نفسه اعترف بذلك أثناء الاستجواب".

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في وقت سابق تم الإعلان عن طرد المدير العام السابق لمحطة زابوروجيه الكهروذرية إيغور موراشوف إلى الأراضي الخاضعة لسلطات كييف، وذلك بعد إثبات ضلوعه في نقل معلومات هامة عن المحطة إلى الجانب الأوكراني، بما في ذلك عن انتشار القوات الروسية في محيط المحطة.  

بعد ذلك أعلن ألكسندر فولغا رئيس مجلس إدارة مدينة إنرغودار، أن موراشوف كان متورطا في تنسيق الأنشطة الإرهابية.

المصدر: وكالات

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