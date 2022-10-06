بوشيلين يشيد بدعم كوريا الشمالية للاستفتاءات

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن دعم كوريا الشمالية للاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي دونباس وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يدل على تشكيل العالم متعدد الأقطاب.

في وقت سابق، أعلنت خارجية كوريا الشمالية عن ترحيبها بانضمام مناطق جديدة إلى روسيا، وقالت إنها تحترم إرادة السكان التي عبروا عنها في الاستفتاءات.

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وأضاف بوشيلين: "هذا الموقف المحترم تجاه إرادة الشعوب والدعم اللطيف والصادق والتعاون متبادل المنفعة، هو الذي يشكل اليوم عالما جديدا بدون أي هيمنة".

ووفقا له، تعرب دونيتسك عن امتنانها لكوريا الشمالية، التي اعترفت في البداية باستقلال الجمهورية الشعبية، ومن ثم رحبت الآن بدخول الجمهورية إلى روسيا.

وتابع بوشيلين القول: "اليوم، عندما انتصرت العدالة التاريخية - عاد دونباس إلى حضن وطنه الأم - كانت جمهورية كوريا الشمالية من أوائل من أعربوا عن تقديرهم لاختيار شعبنا، وأشارت إلى أن الاستفتاء تم إجراؤه بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي