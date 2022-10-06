"أ ف ب": منفذ الهجوم على حضانة في تايلاند يقتل عائلته وينتحر

أفادت وكالة أنباء "أ ف ب" بانتحار منفذ الهجوم على حضانة في تايلاند بعد أن أقدم على قتل عائلته.

وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو، إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عاما عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وقتل أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال بعدما اقتحم رجل مسلح بمسدس وسكين دارا لحضانة الأطفال في شمال شرق تايلاند، حسبما أفادت الشرطة الخميس.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفذ الهجوم، هو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عاما.

المصدر: أ ف ب