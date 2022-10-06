البحر يبتلع 15 مهاجرا قبالة الجزر اليونانية

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم فيما فقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان، بحسب إعلان لخفر السواحل اليوناني صدر اليوم الخميس.

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وأفاد البيان بالعثور على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصا جرفته رياح عاتية هبت على المنطقة، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص، وتجري عمليات لمساعدة ثلاثة آخرين.

وقبل ذاك بساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا.

وذكر أن الزورق غرق بالقرب من ميناء دياكوفتي، في حين تمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ، كما نجحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ، في انتشال ثمانين شخصا.

وفيما لم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا، ذكر خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

يشار إلى أن اليونان كانت شهدت زيادة في حركة المهاجرين هذا العام، وذلك لأن المهاجرين يسلكون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد.

ولم تعد القوارب المتهالكة تبحر من تركيا، بل من لبنان، وذلك للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه، في محاولة الوصول إلى إيطاليا.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه أنقذ حوالي 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في عام 2021.

هذا، وتنفي اليونان باستمرار معلومات ترددها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، تتحدث عن عدد كبير من الأشخاص أعيدوا بشكل غير قانوني إلى تركيا.

المصدر: swissinfo.ch