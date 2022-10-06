منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يدعو ماكرون إلى قمته السنوية

في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ دعوة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحضور القمة السنوية.

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أعلن عن ذلك قصر الإليزيه يوم أمس الأربعاء، حيث ذكرت الرئاسة الفرنسية أن تلك هي الدعوة الأولى الموجهة إلى رئيس فرنسي منذ إنشاء هذه المنظمة في 1989، وهو ما يعكس التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ في عام 2018. وتعكس تلك الدعوة كذلك، بحسب الرئاسة الفرنسية، "إمكانيات تعاون جديد في هذه المنطقة التي تشمل 93% من المنطقة الاقتصادية الحصرية الفرنسية التي يعيش فيها 1.5 مليون فرنسي، لا سيما في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وواليس وفوتونا ومايوت وجزيرة ريونيون".

وسيتوجه الرئيس الفرنسي إلى بانكوك في 18 نوفمبر لحضور هذه القمة في أعقاب قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا (15-16 نوفمبر).

وصرحت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون "سوف يتبادل الآراء مع الشركاء في آسيا بشأن مشاريع جديدة في المحيطين الهندي والهادئ"، وهو ما يأتي على خلفية رغبة متزايدة من جانب فرنسا في الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: AFP