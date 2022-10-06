صحيفة: تراس أصبحت بطلة "الميمات" بسبب الخلفية الزرقاء

قالت صحيفة The Daily Mail، إن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أصبحت بطلة "الميمات" (meme) بعد كلمتها الأخيرة في مؤتمر حزب المحافظين.

ووفقا للصحيفة، كان سبب ذلك الخلفية الزرقاء على الشاشة خلف تراس، مما أتاح للمستخدمين بسهولة تعديل صورة رئيسة الوزراء خلال الفعالية.

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في البداية، قام أنصار حزب العمال البريطاني المعارض، بنشر بعض الصور المعدلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك التقط مستخدمو الإنترنت الآخرون هذا الاتجاه.

وتؤكد الصحيفة على أنه نتيجة لذلك، أصبحت رئيسة الحكومة البريطانية "موضع سخرية قاسية" على الإنترنت. وباشر المستخدمون في نشر الميمات عن تراس، حيث ظهرت "تتجهم" في وسط منزل تلتهمه النيران، وكذلك على خلفية صورة تصور الجحيم، وعلى صورة لأنقاض مدينة.

وذكرت الصحيفة، أن بعض المستخدمين، نشروا صورة ليز تراس وهي تلقي كلمتها وخلفها بيانات مرسومة للمؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد التي انخفضت بشكل حاد خلال رئاستها للحكومة.

ويشار إلى أنه تم انتخاب ليز تراس كرئيسة لحزب المحافظين، في يوم 5 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي