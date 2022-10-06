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سفير: تطور علاقات روسيا مع البرازيل لا يرتبط بأي انتخابات

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سفير: تطور علاقات روسيا مع البرازيل لا يرتبط بأي انتخابات
Sputnik
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قال السفير الروسي في البرازيل أليكسي لابيتسكي، إن تطور العلاقات بين روسيا والبرازيل لا يتعلق بفوز هذا السياسي أو ذاك في الانتخابات، لأن هذه العلاقات تحمل طابعا استراتيجيا.

وأضاف السفير الروسي، في حديث له عقب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل: "لا شك في أن تطور شراكتنا الاستراتيجية مع البرازيل، لا يرتبط بأية عوامل سياسية مثل انتصار هذا السياسي أو ذاك في الانتخابات. لقد أثبت تاريخ علاقاتنا على مدى السنوات العشرين الماضية ذلك بشكل موثوق. ويجب القول إن علاقاتنا تتطور ليس فقط في المجال السياسي، بما في ذلك ضمن الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف، بل وفي المجال الاقتصادي أيضا".

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شهدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر. وفيها لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50٪، لذا ستشهد البلاد جولة ثانية في 30 أكتوبر. وفيها سيتنافس رئيس البرازيل الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الحالي للدولة جايير بولسونارو.

المصدر: نوفوستي

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