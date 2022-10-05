باشينيان يلتقي علييف وأردوغان في براغ

يلتقي رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في مدينة براغ التشيكية يوم الخميس رئيس أذربيجان إلهام علييف لأول مرة منذ التصعيد الأخير بين البلدين، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تجري المباحثات بين باشينيان وعلييف ضمن الإطار الرباعي مع الوسيطين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيكون ذلك أول لقاء بين باشينيان وعلييف منذ التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين في سبتمبر الماضي.

إقرأ المزيد

وقال باشينيان أمام البرلمان، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من الوضع الراهن، تسعى حكومته لإحلال السلام في المنطقة، وإنه يرى "خارطة الطريق التي يمكن تحقيق السلام بين يريفان وباكو من خلالها".

أما لقاء بين باشينيان وأردوغان، فمن المتوقع أن يعقد على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي في براغ، وسيكون لقاء تاريخيا، حيث لم يلتق باشينيان بأردوغان من قبل، وسيكون الاجتماع كذلك أول لقاء بين زعيمين أرمني وتركي منذ عام 2009، حين التقى الرئيسان الأرمني سيرج ساركسيان والتركي عبدالله غول.

وأكد باشينيان التحضير لعقد اللقاء مع أردوغان، دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن جدول الأعمال.

المصدر: تاس