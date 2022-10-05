وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

أعلنت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

وقالت الوكالة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي (بحر اليابان)".

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وأطلقت كوريا الشمالية فجر السبت الفائت صاروخا باليستيا في نفس الاتجاه. وأطلقت يوم الأربعاء الفائت أيضا، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وأكدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا أن روسيا تعتبر فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية طريقا مسدودا.

ومن جهته، أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي