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بكين: الولايات المتحدة تسمم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أخبار العالم

بكين: الولايات المتحدة تسمم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
AP
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أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن: "في الآونة الأخيرة، تشكل الولايات المتحدة تحالفات عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يزيد من خطر التصعيد العسكري وتتبع سياسة الكيل بمكيالين، وتسمم الوضع في المنطقة، وبالتالي تزايد التوتر على شبه الجزيرة الكورية في ضوء كل ما يحدث ليس مفاجئا. والتاريخ يظهر أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل مشكلة شبه الجزيرة".

المصدر: تاس

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