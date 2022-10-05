موسكو: العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية لن تعطي أي نتيجة

أكدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا أن روسيا تعتبر فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية طريقا مسدودا.

وقالت إيفستيغنيفا في اجتماع لمجلس الأمن بشأن التجارب الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ: "بالنسبة لبيونغ يانغ، من بين جميع الأطباق الموجودة في القائمة، تم اقتراح شيء واحد فقط منذ فترة طويلة وهو العقوبات".

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وتابعت: "منذ عام 2006 وبمبادرة من الولايات المتحدة، تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التقييدية ضد بيونغ يانغ، كل واحدة أقوى من الأخرى. ومع ذلك، على مر السنين، أصبح من الواضح أن نموذج العقوبات فشل في ضمان الأمن في المنطقة أو تقريبنا من حل قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية والصاروخية".

وأضافت أن "فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية هو طريق مسدود، وهو إجراء، كما قلنا، لا يؤدي إلى أي نتيجة في قضية كوريا الشمالية".

وأشارت إلى أن الحديث عن نشر الولايات المتحدة قوات لردع كوريا الشمالية كلام غير مسؤول.

المصدر: تاس