مركز المصالحة الروسية يكشف عن زيادة نشاط المسلحين في مناطق سيطرة الولايات المتحدة بسوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن المسلحين المدعومين من واشنطن في سوريا يزيدون نشاطهم، مما يشير إلى عدم سيطرة الأمريكيين على الوضع في المناطق المحتلة.

وقال إيغوروف: "نلفت الانتباه بشكل خاص إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي ترعاها الولايات المتحدة تزيد من نشاطها. فمنذ 1 أغسطس 2022، تم تسجيل ثماني هجمات على مواقع القوات الحكومية. وهذا يشير إلى عدم قدرة القيادة الأمريكية على السيطرة على الوضع في المنطقة التي تحتلها القوات المسلحة الأمريكية".

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وأضاف أنه على حدود منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة في محافظة حمص، تم تسجيل هجوم شنه مسلحون يسيطر عليهم الجانب الأمريكي على مواقع القوات الحكومية.

وتابع: "حاولت مجموعة إرهابية في 4 أكتوبر الساعة 18.30 بتوقيت موسكو كانت تستقل سيارة صغيرة الخروج من المنطقة وأطلقت النار على موقع للجيش العربي السوري من رشاش ثقيل. وتم إحباط محاولة الاختراق بالنيران التي أطلقتها وحدات الحكومة السورية، وفر المهاجمون إلى الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة جندي سوري جراء الاشتباك".

المصدر: نوفوستي