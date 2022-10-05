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ارتفاع عدد جرحى زلزال مدينة خوي إلى أكثر من 1000

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ارتفاع عدد جرحى زلزال مدينة خوي إلى أكثر من 1000
AP
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أفادت منظمة الطوارئ الإيرانية بارتفاع عدد جرحى الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة آذربايجان الغربية الى 1127 شخصا.

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وكان زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران عند الساعة 3:51 فجرا بالتوقيت المحلي (00:21 فجرا بتوقيت غرينتش).

وأوضح أن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربايجان الغربية، وشعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربايجان الشرقية المجاورة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية"

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