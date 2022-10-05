زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بخيانة الحلفاء له

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي مواجهة الحقيقة والاعتراف بخيانة الحلفاء لها بشأن تفجيرات "السيل الشمالي".

وأشارت إلى تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا مستعدة لتوريد الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي 2" الذي لم يتعرض للضرر.

وقالت: " هل يجرؤ شخص ما على القول إن بلدنا وراء التخريب؟، أفهم أنه من الصعب للغاية إدراك الحقيقة، ولكن يوما ما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي القيام بذلك والاعتراف بأن الحلفاء قد خانوهم".

المصدر: تاس