ردا على قرار "أوبك +".. بايدن يحرر 10 ملايين برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم السوق العالمية بـ 10 ملايين برميل إضافي من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، معربا عن خيبة أمله بقرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، ستقوم وزارة الطاقة الأمريكية بتحرير 10 ملايين برميل إضافية في نوفمبر بناء على طلب بايدن، بالإضافة إلى 180 مليون برميل تمت الموافقة عليها في مارس.

وقال مستشارا بايدن للأمن القومي والاقتصادي جيك سوليفان وبريان ديس: "الرئيس محبط من القرار قصير النظر لمنظمة أوبك + لخفض حصص الإنتاج في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض: "بتوجيه من الرئيس، ستحرر وزارة الطاقة 10 ملايين برميل إضافية إلى السوق الشهر المقبل من احتياطي النفط الاستراتيجي".

واتفقت دول "أوبك +" في اجتماع في فيينا، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم من المحاولات الأمريكية لإقناعها بعدم القيام بذلك.

المصدر: نوفوستي