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ألمانيا: تسرّب في محطة طاقة نووية خاملة لدينا

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ألمانيا: تسرّب في محطة طاقة نووية خاملة لدينا
Olaf Doering
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ذكرت سلطات ولاية "شليسفيغ ــ هولشتاين" الفدرالية أن تسربا حدث في محطة غير نشطة للطاقة النووية في برونزبوتيل بألمانيا أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ في 28 سبتمبر.

يقول التقرير الذي أعدته سلطات الولاية:"حدث تسرب في محطة برونزبوتيل للطاقة النووية أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ في 28 سبتمبر 2022".

يجري التحقق من أنه في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع التسرب، تم رصد مستويات متدنية من التلوث بالمواد المشعة.

يجدر بالذكر أن محطة برونزبوتيل للطاقة النووية مغلقة منذ عام 2007.

المصدر: ريا نوفوستي.

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