أنقرة تستدعي السفير السويدي على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى "مسيئا" لتركيا وأردوغان

أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزارة الخارجية التركية استدعت اليوم الثلاثاء السفير السويدي لدى أنقرة، على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها.

إقرأ المزيد

وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه "لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة (على التلفزيون) الموجهة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا".

#عاجل | الخارجية التركية تؤكد للسفير السويدي أنه "لا يمكن قبول" التعبيرات والمشاهد القبيحة (على التلفزيون) الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 5, 2022

وكان الرئيس التركي قد أعلن أن بلاده لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي".

المصدر: "الأناضول"