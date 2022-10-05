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أنقرة تستدعي السفير السويدي على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى "مسيئا" لتركيا وأردوغان

أخبار العالم

أنقرة تستدعي السفير السويدي على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى
AP
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزارة الخارجية التركية استدعت اليوم الثلاثاء السفير السويدي لدى أنقرة، على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها.

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وأكدت الخارجية التركية للسفير السويدي أنه "لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة (على التلفزيون) الموجهة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا".

وكان الرئيس التركي قد أعلن أن بلاده لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي".

المصدر: "الأناضول"

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