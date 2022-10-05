تضامنا مع احتجاجات إيران.. نجمات عالميات يقصنّ شعرهن (فيديو)

قصت الممثلتان الفرنسيتان ماريون كوتيار، وجولييت بينوش، والممثلة البريطانية شارلوت رامبلينغ، ومواطنتها المطربة جين بيركين، خصلات من شعرهن لدعم المتظاهرين والمتظاهرات في إيران.

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وقالت بينوش في المقطع الذي بث اليوم الأربعاء "أفعل هذا من أجل الحرية"، بينما كانت تقص خصلة من شعرها بمقص، قبل أن تلوح بها أمام الكاميرا.

وجاء المقطع، الذي بث ومعه وسم "الشعر من أجل الحرية"، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات مناهضة للحكومة.

واشتعلت الاحتجاجات بعد وفاة الفتاة مهسا أميني، 22 عاما بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة بالجمهورية الإسلامية.

ونشرت مقاطع كوتيار وبينوش بالإضافة لعشرات النساء الأخريات اللواتي يقصصن خصلات من شعرهن على تطبيق "إنستغرام" تحت شعار "تضامنا مع حقوق الحرية للنساء في إيران".

French actress Juliette Binoche and a number of other well known French women cut part of their hair in solidarity with Iranian women protesting the regime in Tehran. #MahsaAmini#مهسا_امینیpic.twitter.com/e2EqQZOhNl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) October 5, 2022

وكتب في تعليق برفقة المقطع "هؤلاء النساء، هؤلاء الرجال يطلبون دعمنا. شجاعتهم وكرامتهم أمر مهم بالنسبة لنا. لقد قررنا الاستجابة للنداء الموجه إلينا عن طريق قطع بعض هذه الخصلات من شعرنا".

وكان بين النساء الأخريات اللاتي شاركن في الحملة الممثلة البريطانية رامبلينغ، وكذلك شارلوت غينزبورغ، الممثلة الفرنسية التي ظهرت في مقطع مصور وهي تقص خصلة من شعر والدتها، المطربة البريطانية جين بيركين.

المصدر: أ ب