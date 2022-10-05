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"السلام الأخضر" تجبر تراس على الصمت في محاولتها لإخراج بريطانيا من "العاصفة"!

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AP
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في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية، وحيث واجهت سياستها انتقادات، تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بإخراج  بلادها من "العاصفة".

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وقالت تراس التي قاطع حديثها لفترة وجيزة ناشطون من منظمة "السلام الأخضر" غير الحكومية في القاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدما لكي نخرج من العاصفة".

وفي التفاصيل، قاطع نشطاء "السلام الأخضر" خطاب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مرددين شعارات ضد استئناف إنتاج النفط بعملية التكسير الهيدروليكي في المملكة. ثم فردوا لافتة كتب عليها "من صوت لهذا؟".

وأُجبرت تراس على التوقف عن الكلام، وانتظار رجال الأمن ليتولوا إخراج النشطاء من القاعة.

المصدر: أ ف ب

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