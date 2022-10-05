السلطات الإيرانية تفتح تحقيقا لتحديد سبب وفاة إحدى المراهقات

فتحت السلطات القضائية الإيرانية تحقيقا لتحديد سبب وفاة مراهقة قد تكون قتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في أعقاب وفاة مهسا أميني، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".

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ونقلت الوكالة عن المدعي العام بالعاصمة طهران، علي صالحي، قوله مساء أمس الثلاثاء: "فتحت محكمة جنايات طهران تحقيقا لتحديد سبب وفاة نيكا شاكرامي".

وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في القضية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد".

وتشهد ايران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وقتل عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن، خلال التظاهرات الأخيرة التي وصفتها السلطات بـ"أعمال شغب"، بينما تم اعتقال مئات آخرين.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن الإفراج على 400 متظاهر من السجن "شرط ألا يكرروا فعلتهم".

وشدد المدعي العام على أن "الذين تصرفوا ضد الأمن القومي سيعاملون دون تساهل".

المصدر: أ ف ب