"سأجعله أصغر سنا".. حلاق روماني يعرض على الملك تشارلز قصة شعرمجانية (فيديو)

تلقى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، من مصفف شعر روماني عرضا بقصة شعر مجانية تجعله يبدو أصغر سنا.

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وقال الحلاق فيليكس لوكا جورج (48 عاما) إنه معجب بخصلات شعر الملك تشارلز، لكنه يعتقد أنه يمكن أن يجعله يبدو أصغر سنا مع قصة أفضل. مضيفا: "بالنسبة لرجل في سنه، يتمتع الملك بشعر رائع، لكن بعد جلوسه على كرسي العرش كان بإمكانه إعطاء مظهره لمسة عصرية أكثر".

ويمتلك فيليكس محلا للحلاقة على بعد أقل من 100 متر من المكان الذي زاره الملك تشارلز والملكة في دنفرملاين، في أول مشاركة رسمية لهما معا منذ انتهاء الحداد الملكي.

واصطف فيليكس لوكا جورج، صاحب صالون الحلاقة "Hollywood Barbers" لساعات حتى يتمكن من إلقاء نظرة على الملك البالغ من العمر 73 عاما، وعندما كان يقف على بعد أمتار قليلة منه، سأله عما إذا كان يريد قصة شعر.

حيث صافح فيليكس يد الملك وقال له: "يسعدني أن أقص شعرك مجانا، لدي محل حلاقة هنا".

فرد الملك: "في المرة القادمة".

وقال فيليكس لصحيفة "ميترز" البريطانية: "لقد كان من دواعي سروري المطلق مصافحته، لكني أحب أن أقص شعره أيضا. إنها وظيفة مهمة للغاية، لديه شعر رائع، لكن يمكنني أن أجعله يبدو أفضل".

وأضاف: "إنه الملك، لم أصدق ذلك عندما التقيته".

المصدر: Metro