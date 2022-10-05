وزارة الخارجية الإيرانية تستدعى السفير البريطاني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى طهران، سيمون شيركليف.

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وقال مدير عام شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية خلال استدعاء السفير البريطاني: "إن إيران ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية باللجوء إلى المصطلحات المزيفة والتحريضية".

وأضاف: "للأسف، إن الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وانتقائية يظهر بأن له نصيبا فعليا في سيناريوهات المناهضين الذين يعملون في بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار المسؤول إلى أن طهران ستدرس الخيارات الممكنة ردا على أي إجراء غير طبيعي من الجانب البريطاني.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين التي يتم فيها استدعاء السفير شيركليف إلى وزارة الخارجية الايرانية، حيث تم استدعاؤه يوم 24 سبتمبر الماضي، بسبب ما تتداوله وسائل إعلام بريطانية بخصوص احتجاجات طهران الأخيرة.

المصدر: إرنا