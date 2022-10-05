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بسبب صواريخ كوريا الشمالية.. "رونالد ريغان" تعود إلى بحر اليابان

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بسبب صواريخ كوريا الشمالية..
ria.ru
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نقلت وكالة أنباء يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي أن حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" ستعود إلى بحر اليابان، على خلفية إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.

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وتشير الوكالة إلى أن حاملة الطائرات غادرت في وقت سابق مياه بحر اليابان بعد التدريبات التي أجريت الأسبوع الماضي بمشاركة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

أطلقت كوريا الشمالية صباح أمس الثلاثاء صاروخا باليستيا حلّق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المحيط الهادئ. يعتقد الخبراء اليابانيون أن الصاروخ قطع أقصى مسافة في تاريخ عمليات الإطلاق هذه من قبل كوريا الشمالية.

كما أجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أن جميع الصواريخ هي صواريخ باليستية يبلغ ارتفاع طيرانها حوالي 50 كيلومترا، ومداها من 300 إلى 400 كيلومتر. طار بعضها في مسار غير قياسي.

المصدر: نوفوستي

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