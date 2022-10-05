وزير الخارجية البريطاني يحذر من الرد على استخدام أي دولة للسلاح النووي

حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أن استخدام أي دولة للسلاح النووي في أي جزء من العالم سيعقبه الرد.

وقال كليفرلي خلال مؤتمر لحزب المحافظين البريطاني، يوم الثلاثاء، في معرض حديثه عن إمكانية استخدام السلاح النووي في النزاع في أوكرانيا و"الخطوط الحمراء" بالنسبة لبريطانيا، إن "هذه ستكون حالة تفترض أن استخدام السلاح النووي من قبل أي دولة في أي مكان في العالم لن يبقى دون رد".

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وأكد الوزير البريطاني وقوف لندن إلى جانب أوكرانيا ومواصلة دعمها، مضيفا أن على بريطانيا وحلفائها إظهار "الصمود الاستراتيجي"، وإلا ستكون هناك إشارة إلى "الدول المعتدية المحتملة الأخرى بأن الغرب يفتقر إلى الحزم".

وأضاف أن بريطانيا لن تعترف بانضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، كما لن تعترف بتبعية القرم لروسيا.

وأكد كذلك استمرار النهج لتطوير العلاقات مع منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشيرا إلى دور الصين المهم في المنطقة.

المصدر: تاس