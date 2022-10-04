هنغاريا: تمكنا من تحقيق استثناءات من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده نجحت في إصرارها على إقرار استثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشار سيارتو في منشور على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء إلى أن هنغاريا تمكنت من تحقيق استثناء النفط الروسي المورد عبر الأنابيب من العقوبات التي تتضمن فرض سقف على سعر النفط الروسي.

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وقال الوزير: "أجرينا المباحثات بإصرار وتمكنا من إقرار السقف لأسعار النفط بشكل لا يشمل التوريدات عبر خطوط الأنابيب، علما بأننا نشتري بهذه الطريقة بالذات النفط الخام الضروري لأمن الطاقة لدينا، وفي الحالات الطارئة ألا يشمل التوريدات بحرا".

وأكد كذلك أنه بإصرار من هنغاريا لن تفرض العقوبات الأوروبية على مشروع بناء المحطة الذرية في مدينة باكش الهنغارية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا على مستوى المندوبين لمناقشة العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية انضمام 4 مناطق جديدة إليها، انفصلت عن أوكرانيا.

المصدر: تاس