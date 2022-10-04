 
مباشر

هنغاريا: تمكنا من تحقيق استثناءات من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أخبار العالم

هنغاريا: تمكنا من تحقيق استثناءات من العقوبات الأوروبية ضد روسيا
Legion-Media Tomas Tkacik / SOPA Images/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tx4o

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده نجحت في إصرارها على إقرار استثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشار سيارتو في منشور على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء إلى أن هنغاريا تمكنت من تحقيق استثناء النفط الروسي المورد عبر الأنابيب من العقوبات التي تتضمن فرض سقف على سعر النفط الروسي.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وقال الوزير: "أجرينا المباحثات بإصرار وتمكنا من إقرار السقف لأسعار النفط بشكل لا يشمل التوريدات عبر خطوط الأنابيب، علما بأننا نشتري بهذه الطريقة بالذات النفط الخام الضروري لأمن الطاقة لدينا، وفي الحالات الطارئة ألا يشمل التوريدات بحرا".

وأكد كذلك أنه بإصرار من هنغاريا لن تفرض العقوبات الأوروبية على مشروع بناء المحطة الذرية في مدينة باكش الهنغارية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا على مستوى المندوبين لمناقشة العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية انضمام 4 مناطق جديدة إليها، انفصلت عن أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا