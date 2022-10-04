وزير الخارجية الأذري يؤكد استعداد باكو لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

أكد وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد باكو لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيانها: "جدد الوزير جيهون بيرموف التزام أذربيجان بضمان السلام والاستقرار في المنطقة والاستعداد لتوقيع معاهدة سلام".

وأشار البيان إلى أن بلينكن، بدوره، دعا الطرفين إلى "الامتناع عن الاشتباكات المسلحة، وشدد على أهمية تسريع المفاوضات بشأن معاهدة سلام تستند إلى العناصر المقترحة ومواصلة العمل في إطار لجنة ترسيم الحدود".

المصدر: تاس