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يونهاب: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا صواريخ في بحر اليابان

واشنطن وسيئول: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ تصعيد خطير

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واشنطن وسيئول: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ تصعيد خطير
Legion-Media DoD Photo By Lisa Ferdinando/APFootage
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية.

وجاء في بيان للبنتاغون بهذا الصدد، يوم الثلاثاء، أن الجانبين "تبادلا التقييمات لإطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية، واتفقا على أنه يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أيدا مواصلة مناقشة التعاون الدفاعي مع اليابان ضمن الإطار الثنائي لكل من البلدين وضمن الإطار الثلاثي، ردا على أعمال بيونغ يانغ، ومواصلة الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

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وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا فجر الثلاثاء، حلق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط الهادئ. ويعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من نوع "هواسونغ 12".

وكانت هذه التجربة الصاروخية الـ 23 لكوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري. وكان ذلك أول صاروخ حلق فوق اليابان منذ سبتمبر عام 2017.

المصدر: تاس

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